“International Camp" a Milazzo, il basket con quattro allenatori internazionali

Da ieri, e per quasi una settimana, appuntamenti per gli amanti del basket tra Milazzo, Messina e le Isole Eolie, in occasione dello svolgimento di un interessante “International Camp”. Sono 3 ore di pallacanestro al giorno, da lunedì a venerdì, sotto la guida, le istruzioni e input di 4 allenatori di livello mondiale. Alla fine, sarà un’esperienza unica per coloro che frequenteranno il Camp, avendo anche preziosi insegnamenti dall’italiano Franco Rossi, che vanta importanti impegni in club del settore giovanile, oggi responsabile di “cantera” del College Basketball e co-fondatore del progetto di “International Camp” per cui vanta ormai decine di esperienze all’estero in Camp e in tornei.

Altro istruttore è Vitor Imbuzero, brasiliano, reduce da esperienze in Giappone, Italia e Usa. Fondatore di Always Basketball, insegna lingue e attualmente è coach di un College americano. Dalla Lituania è arrivato Marius Leonavicius, e quindi da un paese dove il basket è religione e dove Leonaviciu è allenatore del KK Prienai in serie A, per cui porterà nel Camp l’esperienza e professionalità della sua straordinaria scuola lituana. C’è infine anche l’americano James Hellekjaer con un curriculum di notevole spessore sportivo. Ha lavorato nelle università di Oackland, Michigan State ed è attualmente nello staff di Maryland University. Sul campo renderà al meglio con i ragazzi dai 15 ai 18 anni.

Insomma, gli organizzatori di “International Camp” per l’evento quest’anno hanno presentato un poker di campioni, che, oltre al positivo effetto che avranno di certo i loro insegnamenti, daranno pure il piacere di vederli agli appassionati dell’attività cestistica.

