Acr Messina a un bivio. Basile positivo, Sciotto temporeggia. Domani la fumata bianca? VIDEO

Ancora nessuna fumata bianca, ma aperture positive verso l'iscrizione del Messina in Serie C. Sono rimasti top secret i dettagli del confronto a Palazzo Zanca tra il sindaco Federico Basile e il vice Francesco Gallo, la famiglia Sciotto e il dg Lello Manfredi, di certo c'è che l'amministrazione ha manifestato la proprio disponibilità a venire incontro al club in ogni modo possibile, partendo dalla gestione degli stadi, sino a eventuali altri supporti praticabili.

L'approfondimento in diretta con Salvatore De Maria ed Emanuele Rigano

Il presidente Pietro Sciotto non ha sciolto ancora le riserve in merito alla partecipazione dell'Acr al prossimo campionato, lo farà domani mattina. La documentazione per completare la pratica di fatto è già ultimata, mancherebbe solo la nuova fidejussione, che il patron si è detto convinto di poter produrre nell'arco di 12 ore. A margine dell'incontro lo stesso Sciotto ha chiarito che i dubbi non sono relativi alla disponibilità economica, ma al trasporto e al sostegno complessivo della piazza, elemento ritenuto fondamentale per continuare a investire nella prima squadra della città.



In tal senso il neo consigliere Dario Carbone ha consegnato l'elenco con le oltre 550 firme dei tifosi disposti a partecipare a una iniziativa di crowfounding a sostegno del club.

