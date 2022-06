Comune-Acr Messina, lunedì incontro tra Basile e Sciotto

Il sindaco di Messina, Federico Basile, lunedì 20, alle ore 10, nella Sala Falcone Borsellino a Palazzo Zanca, incontrerà il presidente dell’Acr Messina, Pietro Sciotto.

Nel corso della riunione, che segue i contatti informali già in corso da diversi giorni, si farà il punto sulle difficoltà da superare per assicurare l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Lega Pro.

“Siamo ben consapevoli – ha dichiarato il sindaco Basile – della delicatezza della situazione e intendiamo fare tutto quanto è nelle nostre possibilità per salvare il calcio professionistico a Messina“.

