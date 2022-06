Acr Messina, un gruppo si defila. Darone-Lombardo: "Tempistiche non sufficienti"

Uno dei tre gruppi interessati all'acquisizione dell'Acr Messina ha deciso di fare un passo indietro. Con un breve comunicato gli imprenditori rappresentati da Darone e Lombardo hanno preferito non proseguire le operazioni, in quanto i tempi sarebbero troppo ristretti. Con la scadenza dell'iscrizione in Serie C del 22 giugno che incombe, il Messina non si può permettere di allungare i tempi.

La nota: le tempistiche non sono sufficienti

L’entourage rappresentato dagli advisor Darone-Lombardo considerando lo scadenziario sempre più stringente, avendo analizzato sommariamente le informazioni descritte, è a comunicare che le tempistiche per una potenziale acquisizione/ingresso societario non sono ritenute sufficienti.

Ci auguriamo, visto l’interesse per la città e il territorio di poter continuare questo processo, senza un vincolo temporale così ristretto e difficoltoso per tutti, ma con i giusti tempi, consoni al fine di creare le basi solide per un progetto sportivo a lungo termine, come la città di Messina merita.

