Messina, proposta sul gong: cinque industriali interessati alla società

Uno dei gruppi che nelle ultime ore prima del gong imposto dal presidente Pietro Sciotto per la cessione del Messina a un euro è uscito allo scoperto. Con una nota, diffusa stamattina, è stato infatti comunicato l'invio di una pec per imbastire una trattativa. Da capire se questa avrà realmente sviluppi. Non è però l'unico gruppo che ha chiesto di visionare conti e contratti in essere del club, per valutare un eventuale ingresso in società. Previsti ulteriori approfondimenti nelle prossime ore, mentre il tempo stringe ed entro il prossimo 22 giugno andranno completate le procedure per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

La manifestazione di interesse

"Siamo lieti di comunicare a tutti i tifosi e amici della Città di Messina che nella giornata di ieri, domenica 12 giugno 2022, abbiamo fatto pervenire alla Società Acr Messina e allo studio avv. Delia, la nostra proposta di manifestazione di interesse, chiedendo l’analisi della dovuta documentazione al fine di poter concludere positivamente l’acquisizione nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile. La cordata è composta da 5 industriali suddivisi tra Nord-Est, Centro e Sud Italia, provenienti quasi tutti dal mondo del calcio con alle spalle esperienze anche nella massima serie, i loro settori di business variano dalla logistica, food, arredamento e servizi.

L’ equipe industriale ha nominato il duo Lombardo-Darone alla verifica e alla conclusione della stessa, elaborando un progetto sportivo a lungo termine con al centro un ex glorioso giocatore della Serie A. La cordata è convinta che con l’aiuto prezioso del Presidente in carica Sciotto, a cui va il Nostro plauso per quanto fatto e cosa potrà ancora dare Acr Messina, l’appoggio della Nuova Amministrazione Comunale e con l’aiuto e la passione che la città di Messina ha sempre dimostrato per il calcio, possiamo gioire tutti insieme per la Città".

