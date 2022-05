Milazzo, sabato e domenica la gara di apnea "8° DugonCup”

Il “Capo Milazzo Diving Center” organizza, presso la Piscina comunale di Milazzo, sabato 14 e domenica 15 maggio, la competizione denominata “8°DugonCup”, gara di Apnea Dinamica (con e senza attrezzi) e di apnea statica, valevole come prova di qualificazione Nazionale per il Campionato Italiano Fipsase come prova del Campionato Regionale Siciliano a squadre di apnea. Nelle passate edizioni la gara milazzese finì sotto i riflettori dei media nazionali per la realizzazione, da parte della pluricampionessa mondiale Alessia Zecchini, di ben 7 record mondiali.

Sabato, a partire dalle ore 10, si svolgerà la gara di "Apnea Statica"; domenica, a partire dalle 9, ci sarà la gara di apnea dinamica con attrezzi (Monopinna e Bipinne) e senza attrezzi (Rana subacquea).

La premiazione si svolgerà sempre presso la Piscina comunale di Milazzo alle ore 12:30 di domenica.

Novità di quest’anno, la possibilità per tutti i cittadini di fare una “prova gratuita di immersione con le bombole” nella piscinetta riscaldata (all’interno della struttura della piscina comunale) e/o una “prova di apnea” sempre gratuita, dalle 9 alle 12 di domenica.

