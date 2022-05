Messina: torneo di beneficenza alla parrocchia di Briga, raccolti fondi per famiglia ucraina ospitata a Giampilieri

L'Associazione universitaria UNIxME attraverso l’organizzazione del torneo di beneficienza di calcio a 5 svoltosi alla Parrocchia SS. Paolo Apostolo e Nicolò di Bari in Briga Marina è riuscita a raccogliere fondi destinati ad una famiglia Ucraina ospitata a Giampilieri Marina presso l'Ex Istituto delle Suore Cappuccine.

Il presidente dell’Associazione UNIxME Andrea Faraone ringrazia anche gli organizzatori del torneo - Francesco Romeo, Michele De Benedetto e Davide Barranca - e infine ringrazia il Parroco Sac. Nicolò Freni per aver fornito gratuitamente il campo e le attrezzature principali per poter svolgere il torneo.

