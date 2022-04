Lipari in festa, il judoka Salvatore Puglisi è campione d'Italia

Salvatore Puglisi, 24 anni, judoka eoliano, ha ottenuto a Roma il titolo di campione di Italia. La finalissima si è svolta presso il palafijikam. Per la seconda volta ha disputato 4 combattimenti vincendo tutte e 4 per ippon.

L'atleta di Lipari è raggiante «quando i sacrifici ripagano - dice commosso - per me che arrivo da una piccola isola tagliare questo traguardo è motivo di grande orgoglio». Salvatore Puglisi è stato lanciato dallo Sporting club di Lipari e ormai da anni fa parte dello sport 21 di Palermo. La società siciliana è arrivata seconda nella classifica generale tra tutte le compagini partecipanti. Terzo posto per un’altra società siciliana la Conca D’oro di Palermo. «L'unico rammarico - commenta il maestro Gaetano Bisazza, dello Sporting club di Lipari - è che se ci fosse stato un altro combattimento avrebbe vinto la cintura nera. In ogni caso, è stata una grande soddisfazione anche perchè si è confrontato con judoka abbastanza forti e preparati»

