Chicco Evani a Brolo il 19 aprile ospite del Milan club "Paolo Maldini"

Il vice allenatore della Nazionale di calcio italiana Chicco Evani, sarà a Brolo il prossimo 19 aprile per presentare il suo libro "Non chiamatemi Bubu" edito da Mondadori Electa e con la prefazione di Arrigo Sacchi. All'evento, organizzato dal locale Milan club "Paolo Maldini", parteciperanno il presidente del club Pippo Buonocore e il coordinatore regionale Associazione Italiana Milan Calcio Felice Gitto. Dialogheranno con l'autore i giornalisti Angelo di Rosa (Gazzetta dello Sport) e Carmelo Ferro (Omnia news). Sarà presente la coautrice Lucilla Granata.

Il programma della serata prevede alle 18.30 la presentazione del libro nella sala comunale "Rita Atria", alle 20 l'inaugurazione della nuova sede del Milan club "Paolo Maldini", riservata ai soci e alle 21 la cena nel ristorante panoramico dell'Hotel Il Gattopardo, in compagnia del campione. E' possibile partecipare alla cena solo su prenotazione. Durante la conviviale sarà proiettata su maxi schermo la partita Inter- Milan, semifinale di ritorno di coppa Italia.

Alle ore 15.30, Chicco Evani, accompagnato da Felice Gitto, visiterà la scuola calcio Milan giovanile Rocca di Capri Leone, dove incontrerà il presidente Domenico Belvedere e gli altri soci. Alberico Evani, detto Chicco, è stato un centrocampista del Milan per molti anni, squadra con cui ha vinto 3 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 super coppe italiane, 2 europee e 2 intercontinentali. E' anche un protagonista del Mondiale del 94 negli Stati Uniti, memorabile il suo rigore segnato nella finale contro il Brasile. Dal 2018 è il vice di Roberto Mancini

