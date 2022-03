Sicily Football Cup: torna in provincia di Messina il torneo giovanile più grande del sud Italia

Tre anni dopo torna il Sicily Football Cup, il torneo di calcio giovanile più grande del Sud Italia, giunto alla sua 4a edizione e riproposto dall’organizzazione di Tornei Giovanili Sicilia.

Un’attesa trepidante che avrà il suo picco di emozioni con lo start della manifestazione che abbraccerà, a partire da giovedì 14 sino a domenica 17 aprile, i campi di Patti, Brolo, Piraino, Gioiosa Marea, Capo d’Orlando, Galati Mamertino, Rocca di Capri Leone e Torre del Grifo Village.

Gli anni più duri e bui della pandemia hanno lasciato il segno e lacerato, umanamente ed emotivamente, vari settori tra cui il calcio e in particolar modo il turismo sportivo.

"Con grande orgoglio e un pizzico di presunzione - commentano gli organizzatori Francesco Casicci e Davide Cicero - Tornei Giovanili Sicilia è lieta di riproporre un evento che rappresenta il fiore all’occhiello di un management che ha già calendarizzato e fatto tappa, già nel corso di questa stagione 2021/2022, in Sila, ad Agrigento i primi di novembre, a Modica, Marsala e Catania in un dicembre denso di eventi, reduce dal torneo di Siracusa tenutosi dall’11 al 13 marzo."

Una manifestazione che, in un momento così delicato e difficile a livello mondiale, non ha abbassato l’asticella della qualità invitando eccellenze italiane ed estere tra le più importanti ed invidiate quali Roma, Cagliari, Venezia, Frosinone, Reggina, Palermo, Messina, Stal Rzeszow, F.C. Floriana e Honved Debrecen, solo per citare alcune delle compagini professionistiche che impreziosiranno la kermesse giovanile strutturata anno per anno dai 2003 fino ai 2014.

La manifestazione, autorizzata dalla F.I.G.C, oltre ad essere un magnifico evento sportivo e culturale, di integrazione e collaborazione europea, sarà una vera e propria festa del calcio, per mezzo del quale si celebreranno i grandi valori sportivi, culturali e umani che questo meraviglioso sport sa da sempre offrire.

Tutti i giovani partecipanti gareggeranno all’insegna del sano agonismo e del fair-play, portando a casa un bagaglio di divertimento e di esperienza, sia come calciatore che come ragazzo.



Mercoledì 13 aprile alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Capo d’Orlando, avrà luogo la conferenza stampa alla presenza delle massime autorità dei comuni patrocinanti la manifestazione.

All’indomani sarà lo spettacolo del campo a regalare divertimento e l’allegria del gioco del calcio, in particolar modo quello giovanile che il Sicily Football Cup promuove per un torneo di assoluto spessore tecnico divenuto tra i più prestigiosi d’Italia.

