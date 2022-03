Il Messina lancia "#Tuttiallostadio": biglietti a prezzi ridotti e mini-abbonamento

L'Acr ha lanciato la campagna “#Tuttiallostadio per salvare il Messina”, una serie di iniziative per avvicinare i tifosi allo stadio con promozioni particolari in vista delle ultime tre partite interne a cominciare dalla sfida di domenica contro il Latina. Il costo del tagliando per entrare in Curva Sud sarà di 7 euro invece di 10. Previsti anche dei mini-abbonamenti per le sfide contro Latina (27 marzo, 14:30), Taranto (10 aprile, 14:30) e Turris (16 aprile, 17:30): le tre gare in Curva costeranno 15 euro, 40 invece in tribuna. Definito anche una pacchetto famiglia per ogni partite: genitori più due figli, dunque quattro persone potranno entrare al costo di 10 euro in Curva e 20 in tribuna (questa iniziativa è valida solo presso il punto vendita “Il Botteghino" fino al 27 marzo e necessita dell'esibizione dello stadio di famiglia o di autocertificazione). Dal terzi figlio in poi il costo del

tagliando avrà il prezzo simbolico di un euro.

Rimarranno i ridotti, 3 euro per i ragazzi dai 7 a 18 anni anni, stesso costo singolo per le donne. La prevendita si chiuderà alle 14:00 del giorno della gara. Sono disponibili 3825 posti in Curva Sud, 675 posti in Tribuna Centrale A e 600 nel settore ospiti. Si ricorda che, per l’acquisto del biglietto, è obbligatorio esibire il documento d’identità a cui va intestato il tagliando mentre sarà necessario esibire il Green pass rafforzato per accedere allo stadio. Solo ed esclusivamente i ragazzi sotto i 12 anni possono accedere allo stadio senza esibire il green pass.

Le promozioni sono valide solo presso i punti vendita fisici accreditati e riguardano, esclusivamente, il settore Curva Sud. I prezzi sono da intendersi esclusi di diritti di prevendita e validi anche per il settore ospiti. I tagliandi potranno essere acquistati anche online su postoriservato.it.

