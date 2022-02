Nesim Amsellek, il talento di Lipari che ha vinto i 1500 agli Assoluti indoor

Festa a Lipari nella piccola comunità nordafricana per Nesim Amsellek che ha vinto i 1.500 metri in 3.39.87 agli Assoluti indoor. L’atleta è nato nell’isola delle Eolie, dove la sua famiglia ha vissuto per qualche anno, prima di trasferirsi nel Nord Italia. «Siamo veramente felici del successo di mio nipote - dice lo zio Marwan Qadchaoui, fratello della mamma di Nesim - Sin da piccolo si vedeva che era portato per l’atletica. Correva sempre, era scatenato e ci staccava sempre. Abbiamo un rapporto molto stretto. A Lipari viene spesso ed è legato all’isola. E' un ragazzo gentile, intelligente e molto buono».

Dalle Isole Eolie si è trasferito con la famiglia a Urago d'Oglio, in provincia di Brescia: i genitori entrambi del Marocco sono arrivati ​​in Italia nel '98. Ha giocato a calcio per diversi anni, invece nell'atletica è stato attratto da una gara di paese dopo aver iniziato con una scommessa con suo papà e ha iniziato con l'Hyppodrom Pontoglio con il tecnico Giancarlo Ferrari. Dopo il trasferimento all'Atletica Chiari nel 2016 il suo allenatore è diventato Francesco Fattori, poi dal 2018 è stato seguito da Antonio Rinaldi e dal 2019 è tesserato con il Cs San Rocchino. Ha frequentato la pista di Cividino, ma ama correre anche nel verde e in montagna. La sua gara preferita è quella dei 1500 nonostante il successo tricolore nel 2018 sui 5000 juniores. Dall'inizio del 2021 è passato sotto la guida del tecnico Johny Goyanes, con periodi di allenamento in Spagna, a Palma di Maiorca. Nel 2021 è sceso a 3:38.28 nei 1500 all'aperto prima di vincere il tricolore promesse e raggiungere la finale agli Europei under 23, dove è arrivato sesto. Si è diplomato all'istituto tecnico professionale a Rovato e si diverte seguire a le arti marziali miste.

