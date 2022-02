Il Messina conquista tre punti d'oro, la Vibonese "vede" la serie D

Vibonese-Messina 1-3

MARCATORI: Damian (M) al 28’; Curiale su rigore al 40’ p.t.; Busatto (M) al 20’, Catania al 46’ s.t.

VIBONESE (4-3-3): Marson 4,5; Corsi 5, Polidori 5,5, Risaliti 5, Mahrous 5 (dal 25’ s.t. Panati 5,5); Basso 5, Gelonese 4,5 (dal 1’ s.t. Volpe 5), Zibert 5; Cattaneo 5 (dal 25’ s.t. Blaze 5,5); Curiale 6, Ngom s.v. (dal 15’ p.t. Grillo 6) (dal 38’ s.t. Spina). (Mengoni, Alvaro, La Ragione, Bellini, Carosso). All. Orlandi 5

MESSINA (4-2-3-1): Lewandowski 6; Trasciani 6,5, Celic 7, Carillo 7, Morelli 6 (dal 47’ s.t. Angileri s.v.); Konate 6 (dal 12’ s.t. Marginean 6), Damian 7, Fofana 7; Statella 6 (dal 12’ s.t. Russo 6,5), Busatto 7 (dal 25’ s.t. Adorante 6,5), Goncalves 6 (dal 12’ s.t. Catania 7). (Fusco, Angeleri, Rondinella, Camilleri, Fantoni, Giuffrida, Simonetti). All. Raciti 6,5

ARBITRO: Di Marco di Ciampino 6

NOTE: Paganti 353, incasso 3500 euro. Ammoniti Polidori, Cattaneo, Mahrous, Volpe, Celic. Angoli 6-5. Recuperi 2’ e 4’.

Vibo Valentia - La Vibonese incassa una nuova pesante sconfitta e sprofonda verso la Serie D. Il Messina espugna il “Luigi Razza” e intravede invece la salvezza senza la lotteria dei playout. Damian e Busatto trascinano i peloritani e questa vittoria che vale doppio perché condanna virtualmente la squadra di Nevio Orlandi alla retrocessione diretta. Fuori una. Non basta ai rossoblù il rigore di Curiale e poco altro ancora per rimanere in corsa. Stavolta è davvero game over per un’auto-eliminazione che assume le sembianze di un’agonia. Stupendo il gol finale di Catania dalla lunghissima distanza che chiude i giochi in pieno recupero e fa esplodere il settore dedicato ai tifosi ospiti.

