Michelangelo Rampulla: un annullo filatelico per celebrare il trentennale del suo goal in serie A

Un annullo speciale per commemorare il trentennale dello storico gol messo a segno in Serie A dal portiere pattese Michelangelo Rampulla il 23 febbraio 1992. Nella giornata di oggi, dalle 14 alle 20, presso la sala comunale di Piazza Mario Sciacca a Patti è stato possibile ottenere l'annullo commemorativo speciale di Poste Italiane e la cartolina celebrativa realizzata dal locale circolo filatelico e numismatico. L'evento è stato voluto dal presidente del circolo Francesco Scalia che, in contemporanea, ha anche organizzato la mostra "Lo sport incontra la filatelia".

Il 23 febbraio di trenta anni fa la Serie A assistette ad un evento mai visto prima, ossia il gol su azione di un portiere. A Bergamo si giocava Atalanta - Cremonese con i bergamaschi che stavano conducendo grazie a un rigore del brasiliano Bianchezi. I grigiorossi, alla ricerca disperata di punti salvezza, si proiettarono tutti nell'area avversaria. Anche il portiere Michelangelo Rampulla lasciò la sua posizione e, sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 92', trovò il colpo di testa vincente che lo consegnerà alla storia. L'estremo difensore pattese, la stagione successiva, venne poi acquistato dalla Juventus coronando un sogno che inseguiva sin da bambino

© Riproduzione riservata