Il Messina fa scena muta a Viterbo, la sfida salvezza va al Monterori (3-1)

Messina non pervenuto a Viterbo nella sfida salvezza delicatissima contro il Monterosi. La squadra giallorossa mostra preoccupanti segnali d'involuzione rispetto alle ultime uscite, fermando la striscia positiva che si prolungava da quattro gare ma soprattuto permettendo ai laziali di allungare nella corsa alla permenanza. Sul 3-1 finale ha probabilmente inciso il gol subito dopo appena 9' minuti con Ekuban che sfrutta la marcatura lenta di Celic e colpisce sul primo palo Lewandowski. I peloritani non trovano la miccia per accendersi e i locali raddoppiano al 44' con Ekuban che stavolta serve Costantino pronto a insaccare.

Nella ripresa si attende la reazione ospite che però non arriva, con l'Acr che pare smarrita e senza idee in campo. Soprattutto poco aggressiva. Alla mezz'ora Costantino "serve" la doppietta stavolta con un colpo di tacco alla Mancini, bello stiliticamente ma ancora una volta possibile per le maglie troppo larghe nella retroguardia siciliana. L'unico sussulto Messina arriva al 96' quanto Marginean insacca sfruttando un errore del Monterosi. Sconfitta che fa male, per il morale e la classifica, ma anche perché ripropone vecchi spettri evidenziando come alcuni interpreti non siano ancora riusciti a dare stabilità al loro rendimento, rendendo sempre più imprescindibili i calciatori dell' "undici tipo".

Monterosi Tuscia-Messina 3-1

Marcatori: pt 9’ Ekuban, 44’ Costantino; st 28’ Costantino, 51’ Marginean

Monterosi (3-5-2): Alia 6.5; Rocchi 6.5, Borri 6, Mbende 6; Parlati 6.5, Franchini 6.5, Verde 6.5 (44′ st Milani ng), Cancellieri 6 (44′ st D’Antonio ng), Adamo 6.5; Costantino 7.5 (30′ st Artistico ng), Ekuban 7 (50′ st Fiaschetti ng). A disp. Daga, Errico, Tartaglia, Basit, Follo, Basile, Buglio. All. Menichini 7.

Messina (3-4-2-1): Lewandowski 5; Trasciani 5.5, Celic 5, Camilleri 5.5; Fazzi 6, Rizzo 5.5, Fofana 6 (16′ st Marginean 6.5), Damian 6; Russo 5.5 (16′ st Statella 6), Balde 5.5 (37′ st Simonetti ng); Piovaccari 6. A disp. Caruso, Fantoni, Angileri, Carillo, Konate, Rondinella, Busatto. All. Raciti 5.5.

Arbitro: Carella di Bari 6.5.

Note: Ammoniti: Trasciani, Parlati, Verde, Franchini, Rocchi, Camilleri, Damian. Angoli: 3-1 per il Monterosi. Recupero tempo: pt 1’; st 5’.

