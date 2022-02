Il Messina brilla un tempo, poi meglio il Foggia: Russo e Turchetta fanno 1-1

Un tempo per uno tra Messina e Foggia, che alla fine si dividono la posta in palio al "Franco Scoglio". Peloritani vivaci e motivati nella prima frazione di gioco, che trovano il gol nel recupero con un diagonale di Russo che premia l'assist di Fofana. Nella ripresa però l'Acr cala un poco i ritmi, gli ospiti salgono in cattedra, pressano a poco meno di un quarto d'ora dalla fine trovano il pareggio con Turchetta che chiude in area un'azione caratterizzata da qualche errore in fase di chiusura difensiva per i siciliani. Quarto risultato utile di fila per la formazione di Raciti, che dovrà subito ricariche le pile e presentarsi martedì sul campo del Monterosi.

Messina-Foggia 1-1

Marcatori: 48' pt Russo, 28' st Turchetta.

Messina (4-3-3): Lewandovski 7; Trasciani 5.5, Celic 7, Carillo 6, Fazzi 6; Fofana 6.5 (21' st Konate 5), Rizzo 6, Marginean 6 (21' st Damian 5.5); Goncalves 5.5 (9' st Statella 5.5), Adorante 5.5 (9' st Piovaccari 6), Russo 6.5 (15' st Simonetti 5,5). All. Raciti 5.5.

Foggia (4-3-3): Alastra 6; Martino sv (14' pt Nicolao 6.5), Sciacca 6, Girasole 5.5, A. Rizzo 6; Garofalo 5.5, Di Paolantonio 6, Rocca 5.5 (30' st Gallo 6); Merola 5.5, Ferrante 5.5 (18' st Vitali 6), Curcio 6 (17' st Turchetta 6.5). All. Zeman 6.

Arbitro: Angelucci di Foligno 5.

Note: 1506 gli spetattori paganti, di cui 141 ospiti. Ammoniti: Adorante, Celic, Konate, Alastra, Piovaccari. Angoli 4-6. Recupero: 4-6.

