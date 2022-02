Acr Messina, risoluzione consensuale con il giovane Nicola Dipinto

È già finita l’esperienza di Nicola Dipinto in riva allo Stretto. L’Acr Messina ha comunicato di aver provveduto, su richiesta per motivi familiari e di comune accordo con lo stesso, alla risoluzione dell’accordo con il centrocampista classe 2002.

“La società lo ringrazia per la disponibilità data nei pochi giorni in maglia biancoscudata – si legge nella nota del club - e gli augura tanta soddisfazione per il proseguo della carriera”.

Dipinto, arrivato a fine mercato invernale, va via dopo poco più di una settimana e la presenza, solo in panchina, nella vittoriosa trasferta contro il Bari.

