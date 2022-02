Straordinario Messina! Trasciani e Goncalves espugnano Bari in rimonta

Colpo da urlo per il Messina, che sbanca il “San Nicola” con la partita perfetta, superando tra le mura amiche la capolista e lanciando un ulteriore segnale di ripresa. I peloritani partono bene ma pagano a caro prezzo un'errata marcatura di Carillo che permette a Terranova di firmare il vantaggio pugliese. L'Acr non si perde d'animo e dopo appena 16 minuti trova il pareggio con Frattali che respinge su Fazzi e Trasciani insacca. Il Messina gioca a testa alta con il 4-2-3-1, si difende con ordine e quando riparte è molto ordinato. Bari però vicino al nuovo sorpasso in chiusura di prima frazione con Antenucci frenato dal palo. A inizio ripresa Raciti mescola le carte gettando nella mischia Piovaccari e Statella al posto di un ottimo Russo e Adorante, Lewandowski si supera su Kheddira, il Messina regge e piazza il colpaccio a quattro dal 90' con un contropiede architettato da Fofana e concluso alla grande da Goncalves col mancino.

Blitz salvezza per i biancoscudati, che conquistano quattro punti nella doppia trasferta di Palermo e Bari, che alla vigilia parevano proibitiva ma hanno offerto risposte chiare.

BARI-MESSINA 1-2

Marcatori: 10' Terranova-16' Trasciani, 86' Goncalves

BARI: Frattali; Pucino, Terranova, Gigliotti, Ricci; Maita, Maiello, D’Errico; Scavone (65' Galano); Antenucci, Cheddira (77' Simeri). A disp.: Polverino, Plitko, Belli, Celiento, Di Cesare, Mazzotta, Bianco, Misuraca, Citro, Daddario. All. Mignani.

MESSINA: Lewandowski; Trasciani, Celic, Carillo, Fazzi; Rizzo, Fofana; Russo (56' Statella), Marginean (65' Konate), Goncalves; Adorante (56' Piovaccari). A disp.: Caruso, Rondinella, Angileri, Fantoni, Camilleri, Simonetti, Damian, Dipinto, Balde. All. Raciti.

ARBITRO: Ricci di Firenze

NOTE: ammoniti Celic, Gigliotti, Fofana

