Il Messina strappa un punto d'oro in rimonta a Palermo

Un punto d’oro per il Messina nel derby di Palermo, arrivato dopo un primo tempo da “tabula rasa” e una rimonta nella ripresa scaturita da una rivoluzione negli uomini e nel modulo che ha fruttato gli effetti sperati. Avvio a totale appannaggio dei rosanero, che passano in vantaggio con Brunori su assist di Valente dopo 13' minuti e poi raddoppiano sul finire di prima frazione con Valente che insacca con un diagonale dal limite dell'area in occasione di un calcio d'angolo.

Nella ripresa, sotto di due gol, il Messina entra in campo più motivato, Russo e Piovaccari danno nuova linfa alla fase offensiva, e dopo appena sette minuti arriva il gol di Goncalves di testa. E al 15' arriva anche il pari di Marginean, sorprendendo un Palermo probabilmente troppo convinto di avere già il risultato in tasca. E invece rischia addirittura di capitolare in un contropiede targato Adorante-Piovaccari-Marginean. Poi Baldini prova a cambiare le carte in tavola ma il Messina regge bene e porta a casa un 1-1 davvero positivo in chiave salvezza visti anche i risultati giunti dagli altri campi.

Palermo-Messina 2-2

Marcatori: 13’ Brunori, 41’ Valente, 7’st Goncalves, 15’st Marginean

Palermo: Pelagotti 6; Buttaro 6, Lancini 5,5, Marconi 5,5 (24'st Fella 5,5), Crivello 5,5 (24'st Giron 5,5) ; Damiani 5,5, De Rose 6; Valente 7 (33'st Perrotta 5,5), Luperini 5,5 (16'st Soleri 6), Floriano 5,5 (16'st Felici 5,5); Brunori 6. All. Baldini 5,5.

Messina: Lewandowski 4,5, Angileri 6 (1'st Fazzi 5,5), Trasciani 6, Celic 6, Carillo 5,5, Concalves 6,5 (30'st Statella 5,5), Rizzo 5,5 (1'st Russo 7), Fofana 5,5, Damian 5 (1'st Piovaccari 7), Marginean 6,5 (39st' Konate sv), Adorante 6. All. Raciti 5,5.

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore.

Note: ammoniti Lewandowski (M), Crivello (P), Fazzi (M), Goncalves (M), Statella (M), Lancini (P). Recupero 1’ e 3’. Angoli. Angoli 12-4

