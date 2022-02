Il Messina piazza il colpo in attacco: ecco Federico Piovaccari

A poche ore dalla chiusura del mercato il Messina chiude il colpo offensivo rimasto in canna dopo la decisione di Davis Curiale, in uscita dal Catanzaro, di andare alla Vibonese. I peloritani, che avevano svincolato Ante Vukusic, si affideranno all'esperienza di Federico Piovaccari, classe 1984, che ha chiuso anticipatamente la propria esperienza alla Paganese dove nella prima parte di stagione ha totalizzato 4 gol e 2 assist in 16 presenze.

L'arrivo dell'attaccante di Gallarate, che fa dei centimetri e della stazza le sue armi principali, evidentemente dimostra anche la volontà di apportare anche qualche modifica al tipo di gioco della squadra. Attesa nella giornata di oggi l'ufficialità dell'ingaggio.

