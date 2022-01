Terra da scavo riversata sulla spiaggia "Zimmari" di Panarea?

Terra da scavo sulla meravigliosa spiaggia "Zimmari" di Panarea? Così sembrerebbero dire le immagini, che testimoniano una netta differenza di "colorazione" tra la spiaggia e il materiale che parrebbe essere riversato in uno degli angoli più belli e apprezzati delle Eolie, d'estate meta di migliaia di turisti e visitatori.

Sarebbe uno scempio perpetuato nel silenzio assoluto. Per come si trova ad oggi la spiaggia, ma già da qualche giorno, non parrebbe infatti che possa trattarsi di un'operazione autorizzata, quella avvenuto a ridosso dell'area d'accesso pedonale dal centro dell'Isola all'area balneare.

