Messina, Sciotto e Lo Monaco ancora insieme. Rinviato il derby con il Palermo

L’atteso confronto interno all’Acr Messina è arrivato a ridosso del nuovo anno. A poche ore dalla conclusione del 2021, infatti, la società giallorossa ha diramato una breve nota per ufficializzare quello che era ormai atteso da qualche giorno. Nessuna rivoluzione ma un dietrofront dopo le tante polemiche delle settimane scorse e gli attacchi a distanza: e così Pietro Sciotto e Pietro Lo Monaco continueranno il loro percorso comune nel Messina.

“L’Acr Messina rende nota la continuazione del rapporto di collaborazione tra Pietro Lo Monaco e la società”, si legge nella nota del club, specificando che si tratta di “un sodalizio che riparte per l’amore nutrito nei confronti dei colori del club, con l’obiettivo unico di proiettarsi solo al bene dell’Acr Messina”.

Ma non è l’unica novità di fine anno. L’aumento dei contagi da Covid ha spinto la Lega Pro a modificare il calendario del girone di ritorno: il derby in casa del Palermo, in programma domenica 9 alla ripresa dopo la pausa natalizia, è stato rinviato a mercoledì 2 febbraio (ore 18) e, quindi, i giallorossi torneranno in campo il 16 gennaio nel match interno contro il Monopoli. Slitta di un giorno, invece la sfida della 6^ giornata a Bari, da sabato 5 a domenica 6 febbraio.

