Messina, esonerato Ezio Capuano. In panchina Ezio Raciti

Secondo cambio in panchina per l’Acr Messina, che ha ufficializzato l'esonero di mister Ezio Capuano. Una decisione già nell'aria da qualche giorno, nonostante le polemiche interne alla società tra Pietro Lo Monaco e il presidente Pietro Sciotto.

Fatale al tecnico la sconfitta contro la Turris, un pesante 5-0 che ha condannato i giallorossi al quinto ko nelle ultime sei giornate (appena un punto a Taranto). Capuano lascia la panchina del Messina a distanza di poco più di due mesi e con la squadra in ultima posizione, proprio nella settimana che porta al derby casalingo contro il Catania.

In attesa di nominare il sostituto, l'Acr Messina, che avrebbe incassato il no di Salvatore Sullo al ritorno in riva allo Stretto, ha affidato momentaneamente la guida tecnica a Ezio Raciti, allenatore della Primavera.

