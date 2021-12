Ct Vela Messina, clamorosa rimonta con Pistoia: è di nuovo in finale scudetto!

C'è voluto il doppio di spareggio per decidere la semifinale playoff del campionato a squadre di tennis di serie A1 fra il Ct Vela e il Tc Pistoia. Ad avere la meglio è stata la formazione peloritana che ha, quindi, ribaltato la sconfitta subita sette giorni addietro in Toscana per 4 a 2 e adesso è in finale scudetto. Con lo stesso punteggio, infatti, si erano chiusi i sei incontri odierni. Tre a 1 per il Ct Vela al termine dei quattro singolari e poi un doppio per parte. Al doppio di spareggio (obbligatorio almeno un vivaio per parte) la squadra del capitano Francesco Caputo si è presentata con la coppia formata da Giorgio Tabacco e Salvo Caruso, di contro Pistoia si è presentata con Andrea Vavassori e Leonardo Rossi.

Toscani che operavano per primi il break e scappavano sul 4 a 2, ma la risposta di Caruso e Tabacco era immediata e si tornava sul 4 a 3. Sul punteggio di 5 a 4 per Pistoia con Messina al servizio (15-0) faceva capolino la pioggia e l'incontro proseguiva al coperto. Il primo set si concludeva al tie break con la vittoria dei peloritani per 7 punti a 3, nel secondo set Tabacco e Caruso operavano il break al quarto game e salivano 3 a 1. Giorgio teneva il servizio allungando sul 4 a 1, quindi il finale per 6-3 con Tabacco al servizio.

Sabato e domenica prossimi, a Cesena, la formazione del presidente Antonio Barbera giocherà per il tricolore (la seconda volta in tre anni, nel 2019 il doppio di spareggio cucì sul petto il tricolore a Selva Alta Vigevano). Con ogni probabilità Messina si troverà di fronte il New Tennis Torre del Greco che, dopo il 3 a 3 della gara di andata, è avanti per 3 a 0 contro il Tc Runngg SudTirol nell'altra semifinale.

Ct Vela-Tc Pistoia 5-2

G. Tabacco b. Vatteroni 6-0, 6-4

Vavassori b. Ocleppo 6-4, 6-0

F. Tabacco b. Rossi 6-4, 7-6 (4)

Caruso b. Viola 3-6, 6-2, 7-5

Vavassori-Viola b. G. Tabacco-F. Tabacco 6-2, 6-1

Caruso-Ocleppo- b. Vatteroni Rossi 6-3, 6-1

Caruso-G. Tabacco b. Vavassori-Rossi 7-6 (3), 6-3

