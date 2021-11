Città di Taormina, dopo il ko con l'Igea esonerato Lu Vito. Il sostituto è Giuseppe Furnari

Il derby contro l'Igea perso ieri rocambolescamente al “Bacigalupo” sarà l'ultima partita di Eugenio Lu Vito sulla panchina del Taormina. L'allenatore ex Calatabiano, infatti, questa mattina è stato esonerato e non guiderà più dunque la squadra biancazzurra. Seppur con molti alibi per il tecnico (infortuni, covid e mercato in evoluzione), la dirigenza ha ritenuto di dover cambiare rotta sperando di riprendere a camminare forza e dare alla squadra un'impronta più adeguata agli sforzi economici e alle ambizioni di inizio stagione.

Al posto di Lu Vito, nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato l'arrivo di Giuseppe Furnari. Il tecnico lo scorso anno ha guidato proprio l'Igea fino ai playoff, uscendo alla poule con una sconfitta molto confusa a Giarre, dopo una seconda parte di stagione fortemente influenzata dalla questione Covid. Il trainer ha iniziato la propria carriera in panchina nella Messana, proseguendo poi con Camaro e Città di Messina, proprio in quest'ultima esperienza aveva incrociato il “Gruppo Lo Re” che adesso lo ha rivoluto al proprio fianco per avviare l'operazione risalita. L'esordio sarà sabato in casa, in un altro derby già delicatissimo contro la Nebros. Probabile si cambi anche modulo, passando al 3-5-2.

