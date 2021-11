Catanzaro-Messina rinviata alle 20. Un positivo tra i peloritani

Catanzaro-Messina si gioca alle 20. Il rinvio di tre ore rispetto a quanto stabilito, è stato richiesto dalla società siciliana, e accolto da quella calabrese, in attesa dell’esito di nuovi tamponi Covid fra i propri tesserati. In un primo momento si pensava a tre positivi tra i giocatori del Messina, mentre alla fine dovrebbe essere solo uno il giocatore colpito dal Covid. Le due squadre non sono ancora arrivate al “Ceravolo”. All’esterno dell’impianto di Catanzaro centinaia di tifosi di casa.

