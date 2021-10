Messina, in piazza il prologo all'e-Motorshow. Giancarlo Fisichella è il testimonial

Domani (giovedì 21) alle 11 in Piazza Unione Europea, di fronte a Palazzo Zanca, si svolgerà la presentazione delle auto elettriche da competizione che parteciperanno alla Smart e-cup in programma durante l’e-motorshow di Messina. L’evento organizzato da ATM S.p.A. al PalaRescifina il 22-23-24 ottobre vedrà la partecipazione di piloti di rilievo e numerosi ospiti a sorpresa. Le auto dopo la sosta a Piazza Unione Europea attraverseranno le vie del centro per fare una sosta a Piazza Cairoli prima di raggiungere il PalaRescifina.

Testimonial della manifestazione sarà Giancarlo Fisichella, che si esibirà con delle vetture di prestigio. Tra i piloti ci sarà anche il messinese Antonio Ricciari, il primo siciliano che parteciperà alla Parigi-Dakar nel 2022, ma anche il blogger Marchettino, Toto Riolo, Nucita e Bepi Bosurgi che si sfideranno per ottenere il miglior tempo in pista. Numerosi saranno anche gli ospiti d’eccezione come Salvo La Rosa e gli atleti della nazionale italiana e paralimpici Antonio Trio, Carolina Costa e Maria Andrea Virgilio. Alla competizione delle auto elettriche si aggiungeranno anche le esibizioni di Vespe, auto d’epoca, vetture da Rally e monoposto formula.

