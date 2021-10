Serie C: Ezio Capuano nuovo allenatore del Messina, arriva l'ufficialità

⁦Accordo raggiunto: Ezio Capuano è il nuovo allenatore del Messina. La firma arriva a Giammoro nell’ufficio del presidente Pietro Sciotto. Stasera su Rtp ad Antenna Giallorossa, condotta da Antonio Sangiorgi, speciale dedicato al nuovo allenatore bianscoscudato dalle ore 20.30 (replica alle 23).

Una lunga carriera fatta di imprese e colpi di scena, andate e ritorni, piazze storiche e piccoli centri, persino l'esperienza in Belgio con l'Eupen dove lascia dopo quattro giornate per differenza di vedute con la dirigenza, come accaduto di recente anche a Foggia. Di certo, Eziolino Capuano è uno che non le manda a dire. Ebolitana, Poseidon, Pro Salerno, Altamura, Cavese, Trapani, Puteolana, Taranto, Nocerino. Sora, Juve Stabia, Paganese, Potenza, Fondi, Casertana, Arezzo, Modena, Sambenedettese, Rieti e Avellino le altre tappe del cammino che formano un vasto e variegato curriculum.

A Messina, in qualche modo, si tratta di un ritorno pur non essendosi mai seduto sulla panchina biancoscudata in gare ufficiali. Nell'estate del 2010, infatti, arrivò al “Franco Scoglio” sotto la gestione di Arturo Di Mascio con l'obiettivo «di portare in due anni il Messina dalla C2 alla B». Si attendeva un ripescaggio che poi non arrivò: una volta sfumato, Capuano abbandonò la nave dopo 16 giorni di ritiro a Trevi per non scendere in D, categoria che non conosceva.

© Riproduzione riservata