Torna domani in edicola la pagina speciale dedicata ai campionati giovanili messinesi, che sarà possibile trovare nell'edizione siciliana del nostro giornale. Ogni martedì su mercoledì, appuntamento fisso con il punto della situazione dei campionato Under 17 e Under 15 regionali, con tabellini e sintesi delle partite di cartello del turno. Spazio anche ai tornei provinciali, il cui avvio è previsto a metà ottobre.

© Riproduzione riservata