Serie C: Messina eliminato dalla coppa, allo "Zaccheria" termina 2-0 per i satanelli

Le velleità di passaggio del turno del Messina di Sasà Sullo, cozzano contro la vigoria dei satanelli del maestro Zdenek Zeman.

Giallorossi imbottiti di esordienti che pagano, oltre modo, un quarto d'ora di blackout durante il quale la compagine foggiana trafigge, due volte, la porta difesa da Fusco.

Tra i volti nuovi ottima prova di un dinamico Lorenzo Catania che costringe per ben due volte Volpe, estremo difensore dei satanelli, agli straordinari.

Foggia attesa agli ottavi di finale, in una sfida tutta pugliese, dalla Fidelis Andria uscita vittoriosa per 2 a 1 ai supplementari contro la Virtus Francavilla, prossima avversaria in campionato dei giallorossi

Foggia-Messina 2-0

Marcatori: 27′ pt Di Grazia, 32′ pt Curcio su rigore.

Foggia: Volpe, Nicoletti, Di Pasquale, Rizzo Pinna (19′ st Gallo), Rocca (33′ st Girasole), Curcio (C), Merkaj, Sciacca, Petermann, Martino, Di Grazia. In panchina: Alastra, Garattoni, Vigolo, Merola, Garofalo, Di Jenno, Ballarini, Tuzzo. Allenatore: Zdenek Zeman.

Messina: Fusco, Gonçalves, Fantoni, Carillo (C), Konate, Distefano, Busatto, Catania (23′ st Simonetti), Rondinella (38′ st Morelli), Marginean (23′ st Fofana), Vukusic (15′ st Adorante). In panchina: Lewandowski, Damian, Sarzi Puttini, Celic. Allenatore: Sasà Sullo.

Ammoniti: al 38′ pt Marginean (M), al 3′ st Konate (M), al 21′ st Adorante (M), al 31′ st Rocca (F). Corner: 1-4. Recupero: 0′ pt e 3′ st.

