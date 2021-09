Ritorna stasera, in diretta su Rtp dalle 20:30, Antenna Giallorossa per approfondire i temi legati al Messina calcio e al torneo di serie C. Ospiti della prima puntata il direttore generale del club biancoscudato Pietro Lo Monaco e il giornalista Marco Capuano.

La trasmissione, condotta dal giornalista Antonio Sangiorgi, sarà trasmessa anche in live streaming disponibile all’interno del sito www.gazzettadelsud.it e andrà in replica alle 23.

