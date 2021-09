Barcellona, si avvera il sogno della maglia azzurra per Paterniti

Un sogno che si avvera, un percorso nella Nazionale Italiana che si completa. Sebastiano Paterniti, 31enne portiere da questa stagione in forza all'Igea, farà parte della spedizione azzurra agli Europei di Beach Soccer in programma a Figueira da Foz, in Portogallo, dal 9 al 12 settembre.

Una scalata vertiginosa quella compiuta dall'estremo difensore tortoriciano, frutto di una stagione straordinaria e ricca di emozioni vissuta sempre ad alti livelli difendendo i pali del Catania Beach Soccer. Con la formazione etnea Paterniti nell'ultima annata ha ottenuto un fantastico double, riuscendo a mettere in bacheca l'accoppiata Supercoppa Italiana-Coppa Italia, vittorie dal peso specifico notevole che gli sono valse la chiamata del ct della Nazionale Italiana Emiliano Del Duca, che ad agosto lo ha selezionato nella lista allargata dei 20 giocatori preconvocati per il raduno di Tirrenia.

Sabato scorso la definitiva scrematura della rosa, ridotta di otto unità, ha partorito la lista dei 12 azzurri per la rassegna continentale. Paterniti, insieme al collega Leandro Casapieri e all'attaccante Tommaso Fazzini, è una delle tre grandi sorprese nelle scelte del commissario tecnico. «È un orgoglio - dice il portiere - far parte di questa spedizione. Indossare la maglia azzurra e rappresentare il proprio Paese agli Europei è motivo di grande felicità. È una maglia pesante e bisogna onorarla dando tutto per continuare a meritarsela». La preconvocazione al raduno di Tirrenia «un interesse rinnovato nei miei confronti - spiega Paterniti - perché la chiamata del mister era già arrivata negli anni scorsi ma poi l'occasione non si era concretizzata. Adesso che mi è stata data nuovamente l'opportunità voglio sfruttare al massimo questa chance. Ho grande fiducia in me stesso, faccio parte di un gruppo di ragazzi davvero validi».

