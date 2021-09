Messina avanti con Balde, Soleri pareggia: 1-1 nel derby col Palermo

MESSINA-PALERMO 1-1

Marcatori: 46'pt Balde, 20'st Soleri.

Acr Messina: Lewandowski 6, Morelli 6, Fofana 5,5, Simonetti 6 (31'st Matese 6,5), Adorante 5 (25'st Busatto 6), Damian 6, Balde 7 (31'st Mikulic 6), Carillo 6,5, Distefano 5,5 (12'st Fazzi 6), Sarzi Puttini 6, Celic 6,5. All. Sullo 6,5

Palermo: Pelagotti 6, Giron 6,5, Floriano 4,5 (10'st Soleri 6,5), Brunori 6, Dall’Oglio 5,5 (10'st Fella 5,5), Marconi 4,5, Luperini 6, De Rose 6, Almici 6 , Peretti 6 (32', Lancini sv). All. Filippi 6

Arbitro: Longo di Paola 5,5.

Note: ammoniti Marconi (P), Simonetti (M), Balde (M), Marong (P),Carillo (M), Giron (P). Spettatori 304, incasso 2995 euro.

Un gol per frazione, un tempo per squadra e alla fine divisione eguale della posta in palio nel derby Messina-Palermo di scena a Vibo. Pareggio in fin dei conti giusto per quanto visto durante i novanta minuti, col Messina che può recriminare per la (seconda) rimonta subita dopo il gol di Balde e per un’occasione capitata a Busatto nel finale, mentre il Palermo prima del gol di Soleri aveva fallito un penalty con Floriano.

