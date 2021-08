Il Messina in extremis piazza il colpo in attacco. Preso Ante Vukusic, 30enne croato ex Hajduk Spalato, in Italia già visto in A e B con la maglia del Pescara. Vanta esperienze anche in Svizzera (Losanna), Belgio (Beveren) e Germania (Furth). Vukusic è stato anche capocannoniere nel massimo campionato sloveno con l'Olimpia Lubiana.

