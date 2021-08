Messina, che spreco: da 4-1 a 4-4! Il pari Paganese arriva al 95'

PAGANESE - ACR MESSINA 4-4

MARCATORI: pt 11′ Russo, 26′ Castaldo, 43′ Balde (rig. ), st 5’ Morelli, 18′ Simonetti, 21′ Murolo, 44′ Piovaccari; 50’ Castaldo.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco 5; Schiavino 5, Murolo 6, Sbampato 6; Perlingeri 5,5 (1′ Guadagni 6), Vitiello 6 (1′ st Tissone 6), Zanini 5 (20′ st Zito 5), Cretella 6 (33′ Volpicelli 6), Manarelli 5,5; Diop 5 (14’ st Piovaccari 7), Castaldo 7. A disp.: Pellecchia, Caruso, Capasso, Carotenuto, Fois, Sussi, Schiavi. All. Di Napoli 6.5.

ACR MESSINA (4-4-2): Lewandowski 5; Morelli 6.5, Celic 6 (19′ st Goncalves 5), Carillo 5 (16′ st Fantoni 5), Sarzi Puttini 6; Simonetti 7, Damian 6, Fofana 5 (1′ st Konate 6), Russo 7 (27′ st Matese 5); Balde 6,5, Adorante 6,5. A disp.: Fusco, Distefano, Busatto. All. Sullo 5.5

ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa 5.5

Guardalinee: Castro e Giuggioli.

NOTE: Al 31′ Lewandowsky (M) ha parato un rigore a Diop. Spettatori 1000 circa. Ammoniti Diop, Fofana, Vitiello, Balde, Murolo, Adorante, Tissone, Matese, Piovaccari per gioco scorretto. Angoli 7-4 per il Messina. Recupero, pt 0', st 5'.

PAGANI: Pareggio beffardo per un Messina che a metà della ripresa era in vantaggio di tre gol sul campo di una Paganese apparsa compassata e lenta nella manovra, sorpresa dalla freschezza atletica e dalla concretezza dei peloritani. Una beffa per il Messina che pregustava già tre punti all'esordio dopo il ritorno in Serie C.

