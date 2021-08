Messina-Palermo non può traslocare! Ma è concreta la possibilità che si giochi a Vibo

Partiamo da un presupposto: Messina-Palermo deve giocarsi al “Franco Scoglio”. Senza se e senza ma. L'ipotesi che il derby in programma il 4 settembre prossimo non si possa giocare in riva allo Stretto sembra tanto un'offesa alla città. La “macchina! per evitare la figuraccia si è messa in moto da un po', ma le notizie delle ultime ore sono tutt'altro che rassicuranti e il tempo non è un alleato dei club giallorosso. Mancano undici giorni alla prima partita del Messina in casa, eppure oggi la stessa sfida - peraltro il derby contro il Palermo - si giocherebbe a Vibo Valentia. Un'ipotesi che nessuno, dal presidente del club biancoscudato al più giovane dei tifosi, vuol prendere in considerazione.

Torniamo indietro di poco più di un mese: la messa a norma dello stadio fu garantita in prima persona dal sindaco Cateno De Luca. Era il 14 luglio e il primo cittadino annunciò che «i lavori di messa a norma dello stadio, per i quali abbiamo stanziato la somma straordinaria di 500mila euro, saranno terminati entro il 20 agosto». Aggiungendo che la disponibilità del “Luigi Razza” «è un atto puramente formale: in un mese completeremo gli interventi considerato che lo stadio adesso è in gestione al Comune». Quaranta giorni dopo i dubbi restano tali e a crescere è l'ansia dei tifosi che rischiano di dover emigrare oltre Stretto per assistere alla sfida con i rosanero.

Ieri, infatti, si sarebbe dovuta tenere la seduta della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli deputata a esprimersi sull'agibilità dell'impianto. Il ritardo nella consegna di una parte del materiale per mettere in regola lo stadio alla base del rinvio della riunione prefettizia. A informare il club di Pietro Sciotto di tale ritardo è stato il Comune che ha ripreso in mano la gestione dell'impianto. Se è vero che le opere edili sono state completate, a preoccupare sono gli interventi al Gos, la videosorveglianza (32 le telecamere necessarie per adeguarsi ai requisiti richiesti dalla Lega Pro) e le torri faro dell'impianto, con queste ultime che necessitano la sostituzione di gran parte delle lampade che non si accendono dai concerti di due estati fa.

