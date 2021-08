Messina, prima punta ma non solo. Sì Matese e Celic, salta Mulè?

Un colpo dopo l'altro prende sempre più forma il Messina pronto al ritorno in C. Le caselle vanno riempiendosi, ne restano un paio di quelli cruciali e poi qualche operazione a completamento. Occhi puntati sull'attaccante centrale: nelle scorse ore è stato fatto un nuovo tentativo per Andrea Ganz, il quale pur apprezzando il progetto sembrerebbe orientato a rimanere nel Nord Italia. Una risposta definitiva potrebbe arrivare a breve. Nomi sempre vivi sono Rocco Costantino ed Eric Lanini, ma occhio a qualche altro nome a sorpresa sul quale il ds Christian Argurio sta lavorando e provando a piazzare il colpaccio. Anche se l'esordio si avvicina, la società sta cercando di trovare la strada giusta, una scelta oculata da non sbagliare.

Manuel David Milinkovic è il grande ritorno ma potrebbe non essere l'unico nome over di qualità tra fascia e trequartisti. Contatti avviati per Tiziano Tulissi, bergamasco mancino classe 1997. Sarebbe un'operazione di assoluto spessore. In difesa sembra sfumare Erasmo Mulè, difensore centrale del '99, conteso da qualche settimana dal Cesena che potrebbe spuntarla ottenendo il prestito dalla Juventus. Se dovesse saltare si dovrebbe cercare un altro profilo simile, giovane ma già con esperienza in C, per aggiungersi a Carillo, Fantoni e Mark Celic, quest'ultimo roccioso croato che sembra prossimo allo sbarco in Sicilia. Il terzino destro alternativo a Morelli dovrebbe essere un giovane svincolato, con Cascione diretto ormai a Campobasso. Portiere: l'under a chiudere il reparto potrebbe essere Manuel Raimondi, messinese classe 2004 reduce dall'esperienza alla Vibonese.

Centrocampo completato con l'ingaggio ufficiale di Mattia Matese. Il centrocampista classe 2001 si lega al club biancoscudato fino al 30/06/23. Mattia è cresciuto nel settore giovanile della Casertana dove nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze. Damian, Simonetti, Konate e Fofana (impiegabile anche da trequartista): assetto assortito.

© Riproduzione riservata