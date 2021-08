Messina, il ritorno di Milinkovic

A pochi giorni dall'esordio stagione in Coppa Italia, il Messina prova l'accelerazione sul mercato. E lo fa con un'ufficializzazione e con una trattativa che dovrebbe sfociare in una fumata bianca nelle prossime ore. Il sedicesimo calciatore sotto contratto è il difensore centrale Luigi Carillo che si è legato al club biancoscudato fino al 30 giugno del 2023. Carillo, classe '96, è reduce dall'esperienza con la Casertana con cui ha collezionato 33 gettoni di presenza, farciti da ben sei gol e tre assist. In precedenza ha vestito le magli di Sambenedettese, Brescia, Salernitana e Akragas. Un elemento importante che impreziosisce un organico che, poco alla volta, acquisisce robustezze e qualità.

A proposito di qualità, ecco sbarcare, in riva allo Stretto, Manuel David Milinkovic. L'esterno offensivo franco-serbo fu tra i protagonisti di quella salvezza, maturata al termine di una tribolata stagione, nel 2017, ottenuta matematicamente soltanto a Vibo. Quasi sempre presente nell'undici dell'allora mister Lucarelli, mise a segno 7 reti e sfornò ben 10 assist. Fu croce e delizia di un campionato che, sul campo, si concluse positivamente, ma la solita torrida estate cancellò con un colpo di spugna, facendo poi ripartire il Messina dal purgatorio dei dilettanti.

