Acr Messina, tesserato il centrocampista Simonetti. Prime tre gare in notturna

Era già in gruppo da qualche giorno, ma adesso è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Acr Messina. La società del presidente Sciotto ha ufficializzato l’ingaggio di Lorenzo Simonetti, centrocampista classe 1996, che è stato prelevato dal Parma e ha firmato un contratto biennale con i giallorossi, fino al 30 giugno 2023.

Simonetti, cresciuto nel settore giovanile del Livorno, ha esordito tra i professionisti proprio con i ducali, prima di trasferirsi al Renate e, successivamente, veste anche le maglie di Carpi e Pistoiese.

Nel centrocampo di mister Sullo si aggiunge così un’altra pedina importante e la squadra, che sta preparando l’esordio in Coppa Italia contro la Juve Stabia (sabato 21) e attende ulteriori rinforzi. Il prossimo dovrebbe essere Luigi Carillo, difensore classe 1996, ex Casertana ma di proprietà del Genoa e, in passato, ha giocato anche Sambenedettese, Salernitana, Brescia e Pescara.

Il direttore sportivo Argurio sta dunque lavorando per mettere a segno altri colpi, magari già in vista del primo match ufficiale, o completare la rosa per il debutto in campionato.

Intanto, al Centro Universitario Sportivo, i biancoscudati hanno svolto una doppia seduta. In mattinata, il gruppo ha eseguito attivazione muscolare e forza funzionale in palestra. Il lavoro mattutino è proseguito sul campo con esercizi sulla resistenza. Nel pomeriggio, invece, mister Sullo e il suo staff hanno improntato la sessione sulla tattica, provando varie situazioni di gioco in fase di possesso. La sessione si è conclusa con una partitella a tema. Domani è in programma una seduta pomeridiana

Infine, la Lega Pro ha diramato il calendario delle prime tre giornate del girone C che l’Acr Messina giocherà sotto la luce dei riflettori (sempre alle 20.30): sabato 28 agosto debutto sul campo della Paganese dell’ex Cocchino D’Eboli, quindi sabato 4 settembre il derby contro il Palermo, al momento fissato al “Razza” di Vibo Valentia in attesa che siano completati i lavori al “Franco Scoglio” e, al terzo turno, impegno in terra pugliese, domenica 12, contro il Monopoli.

