Acr Messina, sette reti nel primo test contro lo Sporting Viagrande. Tris di acquisti all'orizzonte

Primo test stagionale per l'Acr Messina che continua la preparazione a Zafferana Etnea. Anzi più un allenamento congiunto andato in scena dalle 18 nel centro etneo contro lo Sporting Viagrande, appena ripescata in Eccellenza. Una formazione ancora sperimentale per Sasà Sullo che ha schierato i suoi inizialmente con Lewandowski tra i pali; da sinistra Goncalves, Fantoni, Sarzi Puntini, Morelli in difesa; a centrocampo Distefano, Konate, Fofana e l'ultimo acquisto ufficializzato Russo; avanti Baldè e Adorante. Di quest'ultimo il primo gol stagionale nel primo tempo, poi la doppietta di Baldé che si è messo in mostra durante quasi tutta la gara e il poker sempre di Adorante. Nella ripresa spazio anche a Busatto, anche lui due gol realizzati, e altri calciatori in prova. Tra questi anche Giordano Santapaola (classe 1999), ex Biancavilla autore del 7-0.

Presenti il presidente Pietro Sciotto, il team manager Alessandro Parisi e il ds Christian Argurio che prosegue senza sosta l'azione di rafforzamento dell'organico. Attesi nelle prossime gli arrivi ai piedi dell'Etna di Carillo, Damian e Simonetti, altri colpi di spessore che alzeranno oltremodo il livello qualitativo e d'esperienza della squadra.

