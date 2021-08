Costantino saluta l'Fc Messina: "Si chiude qui il mio viaggio col club". Infranto il sogno C

"Ogni esperienza ha un inizio e una fine, il mio bel viaggio si conclude oggi in una splendida città come Messina, dalle grandi tradizioni calcistiche e dal grande cuore": con queste parole l'ormai ex allenatore dell'Fc Messina saluta il club. Ha probabilmente atteso il responso del Coni che ha bocciato il ricorso della società avverso la riammissione in C. Dunque, crollano anche le certezze di ripartire da quella serie professionistica nella quale, dopo la vittoria nella finale playoff contro la playoff, in molti credeva. E molti altri (erroneamente) sentivano già in tasca.

"Abbiamo raggiunto tutti insieme un grande risultato nel corso di una stagione molto sofferta e difficile - continua Costantino -. Ho conosciuto tante belle persone e credo di avere qualche amico in più! Se siamo arrivati ad un passo dalla storia il merito è del gruppo. Ognuno nel proprio ruolo ha messo anima e cuore e per questo li ringrazio. Un saluto ai nostri splendidi tifosi, che ci hanno sempre supportato, anche nei momenti più difficili. Grazie alla società, ad ogni singolo dirigente e alla famiglia Arena nella persona del presidente Rocco, per avermi dato la possibilità di fare un’esperienza unica. Sono convinto che questo Club continuerà a far parlare di sé".

