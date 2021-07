No all'Fc in C: "Garanzia priva di firma digitale e rilasciata da soggetto non riconosciuto"

La Lnd ha reso note le motivazioni che hanno portato il Consiglio federale, con comunicato firmato dal presidente Gabriele Gravina, a respingere lo scorso 27 luglio la domanda di ammissione in Serie C dell'Fc Messina al posto della rinunciataria Gozzano, aprendo la strada al Picerno.

Il Football Club, come da “griglia post playoff” era seconda al posto dell'Aglianese che non ha presentato domanda. I giallorossi hanno invece presentato al fotofinish l'incartamento entro il 16 luglio ma la Covisoc, all'esito dell'istruttoria, ha rilevato il “mancato rispetto dei criteri legali ed economico-finanziari previsti dal Comunicato 253/A del 21 maggio 2021, ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale di Serie C 2021/2022”. E precisamente ha riscontrato che la suddetta società “ha depositato una garanzia fideiussoria di euro 350.000 (beneficiario Lega Pro) rilasciata da Credit Glorious Property Holdings Limited London. Tale garanzia - si legge -, peraltro trasmessa via Pec in copia (pdf) e priva di sottoscrizione digitale, risulterebbe rilasciata da società finanziaria del gruppo “Glorious Property Holdings Limited”- non iscritta all’Albo Unico ex 106 TUB presso la Banca D’Italia”. La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha invece riscontrato il rispetto dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi-organizzativi, richiesti dal Comunicato 253/A del 21 maggio 2021, per l’ottenimento della Licenza.

Il provvedimento, come noto, è impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni e poi eventualmente in sede amministrativa. La società ha già annunciato che proverà a sfruttare questa chance.

