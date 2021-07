Acr Messina verso il futuro: a Roma incontro Sciotto-Del Regno

È previsto per questa mattina a Roma un incontro tra Pietro Sciotto e Carmine Del Regno per parlare del futuro dell'Acr Messina. Al centro del confronto tra il presidente e il suo socio ci sono sempre i rapporti di forza interni al club, con il primo che detiene il 70% delle quote e 30 il secondo. Ci saranno cambiamenti? Dopo il no all'imprenditore campano Antonio De Sarlo, difficile prevedere altri ingressi diretti, dunque toccherebbe ai due protagonisti della scalata alla Serie C finanziare il ritorno tra i Pro, salvo colpi di scena.

Ma sul tavolo, ovviamente, c'è anche l'investitura di Pietro Lo Monaco nuovo dg e a seguire il resto dell'organigramma individuato per rilanciare il progetto Messina. All'incontro sarebbe atteso anche il dg della scorsa stagione Pierluigi Di Santo.

Del Regno andrà avanti accettando un totale cambio di fronte o proverà a convincere Sciotto a imboccare un'altra strada? L'impressione è che nessuna strada possa essere al momento esclusa, specie dopo la contestazione di ieri pomeriggio del tifo organizzato contro l'ex patron. Intanto il tempo stringe e tra meno di un mese si tornerà in campo.

