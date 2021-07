Il messinese Enrico Gemelli promosso in Can C

L’arbitro Enrico Gemelli approda alla Can C. Un riconoscimento prestigioso per il fischietto della sezione Aia “Cavaliere Salvatore Rizzo” di Messina, che lo scorso 2 maggio ha esordito tra i professionisti nel match Alessandria-Pro Patria del girone A di serie C.

La sua promozione è stata sancita nella riunione del comitato nazionale, che ha ufficializzato gli organici 2021/2022. Un traguardo importante, che corona le ottime annate vissute da Gemelli stabilmente in D (oltre 50 le direzioni di gara nelle ultime tre stagioni), ma che assume un grande valore per l’Aia provinciale, a pochi mesi dal debutto in A di Alberto Santoro.

