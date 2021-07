L'Fc Messina batte la Gelbison, vince i playoff e ora spera nel ripescaggio

L'Fc Messina batte anche la Gelbison in finale e si aggiudica i playoff di Serie D del girone I. Un gol per tempo per superare i campani, quello di Caballero del primo e di Lodi nel secondo. I giallorossi hanno avuto quasi sempre in mano il pallino del gioco, superando la squadra di Vallo della Lucania giunta in Sicilia senza due pedine difensive importanti (Bonfini e Bruno) e poi rimasti in dieci al 39' per l'espulsione di Iesefoli, prima dell'infortunio Uliano.

A fine gara festa tra i giocatori e i presenti in tribuna all'urlo di “Serie C, Serie C”. I giallorossi, con questa vittoria, sperano ora infatti di essere in cima alla graduatoria per i ripescaggi tra i professionisti. Dopo il risultato maturato sul campo, toccherà ora alla società rispettare tutti gli impegni economici e amministrativi per farsi trovare pronta nel caso in cui si presentasse uno spiraglio dalla Covisoc e poi dalla Lega.

