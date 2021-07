Fair Play Messina: il giovane Giovanni Lauricella ingaggiato dal Sassuolo

Un altro talento messinese lascia lo Stretto. Dalla società giovanile Fair Play Messina il giovane classe 2007 Giovanni Lauricella è passato a titolo definitivo al Sassuolo (Serie A): si tratta di un attaccante moderno che può ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo.

Dopo la cessione di due anni fa del centrocampista classe 2005 Mario Giubrone alla Lazio, recentemente convocato nella nazionale di categoria, e quella dello scorso anno dell'esterno classe 2006 Andrea Costa alla Reggina, prosegue con successo il progetto di valorizzazione dei giovani intrapreso dalla società messinese del presidente Guido Pecora. Il direttore sportivo Domenico Chiofalo, che ha seguito tutte le fasi del trasferimento, nel ringraziare la famiglia per la fiducia, esprime la propria soddisfazione per questo risultato raggiunto da Giovanni, un ragazzo con doti tecniche e fisiche non comuni e che, grazie alla guida del responsabile tecnico di Fair Play, mister Valerio Leto che lo ha allenato nelle ultime due stagioni, ha completato al meglio questa fase della sua formazione, raggiungendo questo primo importante obiettivo.

"Il maggior successo di Fair Play in questa stagione segnata dal Covid rimane comunque la crescita di tutti i ragazzi della scuola calcio e del settore giovanile. Un lavoro che ha attirato a Messina gli scout delle principali società professioniste italiane e che potrebbe regalare ancora qualche soddisfazione nei prossimi giorni e negli anni futuri. Fair Play vuole ringraziare tutte le società che hanno mostrato interesse in questo anno per i suoi ragazzi e hanno contribuito alla loro valorizzazione. Rapporti che crescono di anno in anno per fornire le giuste opportunità ai giovani talenti Siciliani".

La filosofia Fair Play non si limita solo al lavoro sul campo ma guarda, in particolar modo, alla crescita complessiva dei ragazzi, concentrandosi su valori, comportamento e apprendimento scolastico, ingredienti che, insieme alla gioia di giocare a calcio e divertirsi senza pressione, stanno alla base del progetto.

A Sassuolo Giovanni Lauricella giocherà il prossimo campionato Under 15 "Giovanissimi Nazionali" e troverà l'ambiente giusto per proseguire il suo percorso in una società che ogni anno sta regalando nuovi talenti al nostro calcio.

