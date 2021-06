Auto, si torna a correre tra in Nebrodi: il secondo Slalom di Castell'Umberto è realtà

Il 2° Slalom di Castell'Umberto è ufficialmente realtà. Dopo l’anno di sospensione dovuto alle restrizioni causate dalla pandemia, si tornerà a correre tra i birilli nella magica location dei Nebrodi. Programmato da tempo con validità di Campionato Siciliano e di Campionato sociale dell’Automobile Club Messina, lo Slalom è entrato nella fase operativa in cui lo staff organizzativo Passione & Sport, attivissima ASD di Caltanissetta, unirà le forze in campo, per la migliore riuscita della manifestazione.

Il percorso di gara ricalcherà quello del 2019 con partenza dal km 49.430 della SP 116 e arrivo alle porte di Castell'Umberto. Sono previste 12 postazioni di rallentamento inserite là dove la pista che presenta tre spettacolari tornanti si fa molto veloce. La prima edizione dello Slalom di Castell'Umberto nel 2019 fu vinta da Michele Puglisi, a cui bastarono le sole due prime manche per ottenere il miglior successo, grazie alla sua potente Radical Pro Sport 1600, secondo si classificò il giovane calabrese Gaetano Rechichi al volante della Ermolli Suzuki e terzo Giuseppe Bellini sulla piccola Ghipard Jodi 1150.

