Girone I a rate: sabato solo quattro gare. Ancora un rinvio per Acr ed Fc Messina

Un campionato senza fine e che non si sa ancora quando finirà. Dopo il rinvio di cinque partite della 33^ giornata (solo quattro si sono disputate ieri), il Dipartimento Interregionale della Lnd ha rinviato anche quattro gare in programma sabato 19.

Confermata la positività di un calciatore del Marina di Ragusa, l’Asp del comune ibleo ha posto in quarantena fiduciaria i contatti stretti e, di conseguenza, la squadra di mister Utro non potrà giocare le prossime gare. Una decisione che, in ottica promozione e salvezza, rende necessario il rinvio anche di quattro partite dell’ultima giornata del girone I.

Restano così ferme anche le due battistrada che si contendono il salto in serie C, l’Acr Messina e l’Fc Messina che, sabato, avrebbero giocato contro Città di Sant’Agata e Roccella, e non scenderanno in campo neanche Cittanovese e Santa Maria Cilento, con i calabresi ancora a caccia di punti per la matematica permanenza.

Quattro partite che sono dunque rinviate a data da destinarsi, mentre si disputeranno regolarmente gli altri cinque incontri che vedono protagoniste formazioni senza obiettivi: Rotonda-Dattilo, Castrovillari-Licata, Gelbison-Paternò, Acireale-San Luca e Biancavilla-Troina.



Per ulteriori novità si dovrà attendere ancora qualche giorno: la Lega, infatti, ha anticipato che la calendarizzazione delle gare non disputate nella 33^ e 34^ giornata sarà programmata con il comunicato ufficiale di lunedì 21.

