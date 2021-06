Coppa Italia: finale fra Top Spin Messina e Apuania Carrara

Sarà ancora Top Spin Messina contro Apuania Carrara. Per il terzo trofeo stagionale (dopo Supercoppa e scudetto) saranno ancora i peloritani e i toscani ad affrontarsi. A Terni c’è in palio la Coppa Italia, con la finale si disputerà domani alle 11. I due team hanno concluso al primo posto i rispettivi triangolari che si sono svolti ieri al Palatennistavolo "Aldo De Santis" della città umbra. Per la società presieduta da Giuseppe Quartuccio si tratta della terza finale consecutiva (le precedenti due sono state vinte dal club messinese guidato dal tecnico Wang Hong Liang). La Top Spin farà il possibile per battere l’Apuania che, ricordiamo, appena 14 giorni addietro si è cucita sul petto il tricolore dopo aver pareggiato la finale scudetto, in casa, per 3 a 3 contro i peloritani a cui è stata fatale la peggiore posizione di classifica, causata solo dalla differenza punti dello scontro diretto della regular season.

Top Spin-Marcozzi Cagliari 3-0

Jordy Piccolin b. Makanjuola Kazeem 3-1 (6-11, 11-4, 15-13, 11-4)

Andrea Landrieu b. Maxim Kutznesov 3-0 (11-6, 11-5, 11-6)

Marco Rech Daldosso b. Stefano Curcio 3-0 (11-5, 11-8, 11-7)

Top Spin- Verzuolo 3-0

Andrea Landrieu-Mattia Garello 3-0 (11-5, 11-4, 11-5)

Marco Rech Daldosso-Andrea Puppo 3-0 (11-8, 12-10, 11-4)

Jordy Piccolin-Marco Torta 3-0 (11-2, 11-9, 13-11).

