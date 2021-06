Un caso positivo nel Marina di Ragusa: rinviate le gare di Acr e Fc Messina

Cinque gare della 33^ giornata del girone I di Serie D, in programma domani (mercoledì 16), sono state rinviate a data da destinarsi.

Lo ha comunicato il dipartimento interregionale a seguito del provvedimento dell’Asp di Ragusa che ha imposto la quarantena fiduciaria ai contatti stretti di un calciatore del Marina di Ragusa risultato positivo al Covid19.

Tra le partite rinviate, quindi, quelle delle due messinesi: l’Acr avrebbe ospitato proprio i ragusani, mentre l’Fc non giocherà la sfida esterna contro il Paternò.

Per garantire la contemporaneità nel finale di stagione, la Lnd ha disposto il rinvio anche di Licata-Città di Sant’Agata, Rende-Biancavilla e Troina-Cittanovese, tutte formazioni ancora in corsa per i rispettivi obiettivi salvezza.

